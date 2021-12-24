بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. اعرف الخطوات

يبحث قطاع عريض من المتقدمين للحصول على دعم نقدي من الدولة عن بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة، وحسب مجلس الوزراء، محافظات الصعيد كان لها نصيب الأسد في مشروع تكافل وكرامة، إذ وصل قيمة الدعم النقدي لتلك المحافظات لـ48 مليار جنيه استفاد منهم أكثر من 2 مليون مواطن، موضحا أن ذلك المشروع من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي.

كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على مليار ونصف جنيه شهريًا، تنطبق عليهم جميعا شروط الحصول على الدعم النقدي.

بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن، أنه يمكن للمستفيدين من الدعم النقدي، الدخول على بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة، من خلال اتباع الطرق التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة.

- كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

- يقوم المستفيد بالضغط على استعلام.

- ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن.

- يمكن للمواطن معرفة البيانات التالية من خلال بوابة الاستعلام بالرقم القومي عن كارت تكافل وكرامة 2021:

- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- يمكنه معرفة نوع البطاقة للمستفيد «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «سارية، متجمدة، إيقاف».

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب.

- في حالة سريان البطاقة يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

شروط الحصول على كارت تكافل وكرامة 2021

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط الحصول على كارت تكافل وكرامة 2021، كالتالي:

- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن، أو العاجز يعمل بالحكومة، أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.