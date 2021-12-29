اليوم.. «الصحة» تستقبل شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن استقبال شحنة من لقاح أسترازينيكا، اليوم، بمطار القاهرة الدولي تقدر بـ 700,260 جرعة.

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، إن الدولة المصرية تعمل على توفير كل لقاحات كورونا التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية في مصر، وهناك فريق بحثي يعمل بصفة مستمرة على التطلع على كل مستجدات اللقاحات التي يتم طرحها من قبل الشركات الدوائية ومعرفة مدى أمانها وفعاليتها لمواجهة فيروس كورونا والمتحورات التى تطرأ من حين إلى آخر عليه.

ضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وعن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، جددت وزارة الصحة والسكان طمأنتها للمواطنين بشأن الأعراض الجانبية، وقالت تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وإحساس بالتعب، لافتا إلى أن الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر ولا تحتاج إلى طبيب.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن تطعيم 55 مليون مواطن بلقاح كورونا، لافتة إلى عدم تسجيل الوزارة أي شكوى بخصوص ظهور أعراض جانبية خطيرة أو غريبة لمتلقي اللقاح، وأكدت الوزارة أن اللقاح لا يعطي مناعة تصل إلى 100% بل إنه يخفف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

«الصحة» تؤكد رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيرة من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين بضرورة توخى الحذر وعدم التهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية.