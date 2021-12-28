الصحة: تطعيم 120 ألف مواطن بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا في مصر

كشفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تكثيف الوزارة لمجهودتها لتطعيم المواطنين الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مضيفًا أنَّ الجرعة الثالثة لم تعد قاصرة على الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فقط بل لكل من مر على تطعيمه أكثر من 6 أشهر فقط.

الجرعة الثالثة يتلقاها كل من مر على تطعيمه أكثر من 6 أشهر فقط

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، لـ«الوطن»، إنَّ الوزارة منحت التطعيم لنحو 120 ألف مواطن بالجرعة الثالثة من اللقاح، لافتا إلى أنَّ الجرعة الثالثة هي جرعة تنشيطية للجهاز المناعي للجسم لمقاومة الفيروس وكذلك التحوّرات التي تحدث له من حين إلى آخر.

وعن المواطنين المصابين بمتحوّر أوميكرون خارجيًا، أكّد أنَّه وفقًا للبيانات الواردة فإن هؤلاء المواطنين غير حاصلين على لقاحات وبعضهم لم يحصل على الجرعة التنشيطية.

لقاحات كورونا تخفف أعراض الإصابة بالفيروس

وأضاف عبدالغفار، أنَّ لقاحات كورونا مهمة ويجب الإسراع من أجل الحصول عليها، اللقاح لا يمنح مناعة كاملة بنسبة 100% بل يعمل على تخفيف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة ويخفف الضغط على المنظومة الصحية، مشددًا على أنَّ الدولة المصرية تكثف مجهوداتها من أجل توفير اللقاحات التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية بشكل كافي، إلى جانب توفير فريق بحثي يطلع على كل اللقاحات التي تطرحها الشركات الدوائية وكذلك فعاليتها.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بالحرص على اتباع الإجراءات الصحية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد البدني وعدم التواجد في أماكن مزدحمة وعدم التكدس، حفاظًا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كوورنا في مصر.

كانت وزارة الصحة والسكان، ذكرت في بيان لها، أنَّه وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا جيدًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.