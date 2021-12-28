عبدالغفار يوجه بإنهاء تحديث موقع الصحة الإلكتروني لذوي الهمم في 10 أيام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس الإثنين، لمتابعة التطوير الجاري بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بخدمات ذوي الهمم بوزارة الصحة، ضمن منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، بما يسهم في التغلب على التحديات والمشكلات التي تواجه العمل بها.

اطلع عبدالغفار، على محاور تطوير المنظومة الإلكترونية لخدمات ذوي الهمم، التي تشمل تحديث الموقع الإلكتروني، والتوسع في اللجان الطبية، وحوكمة آليات العمل بها، وذلك بما يسهم في ضمان وصول الخدمات لمستحقيها.

إضافة «خانات» جديدة لإدخال بيانات المواطنين

ووجه عبدالغفار، بسرعة الانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني بمنظور جديد وإتاحته للمواطنين خلال 10 أيام، ليشمل إضافة عدد من «الخانات» الجديدة لإدخال بيانات المواطنين، بما يسهم في التيسير عليهم أثناء التسجيل، إضافة إلى وضع آلية محددة للمدة الزمنية التي يجرى خلالها حصول المواطنين على موعد الكشف الطبي.

فيما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّه جرى بحث التحديات والمشكلات التي قد تواجه المواطنين وسبل حلها ضمن تطوير المنظومة، بداية من التسجيل على الموقع الإلكتروني، وتحديد موعد الكشف الطبي، وصولا إلى التردد على اللجان الطبية وتلقي الخدمة بجميع محافظات الجمهورية.

توجيهات لزيادة أعداد اللجان الطبية والاستشاريين باللجان الطبية

وأكّد عبدالغفار أنَّ القائم بأعمال وزير الصحة، وجه بزيادة أعداد اللجان الطبية، وكذلك أعداد الاستشاريين وأساتذة الجامعات العاملين بتلك اللجان، سواء بفروع المجالس الطبية المتخصصة المتواجدة بجميع المحافظات أو بالمستشفيات المختصة بتوقيع الكشف الطبي، لتتناسب مع أعداد المسجلين على الموقع الإلكتروني.

حضر الاجتماع كل من مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، ومحسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، ومحمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأيسم صلاح مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ونيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزير، ومحمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، وأحمد البرعي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، وأشرف طلعت مدير عام الشبكات بمركز المعلومات بوزارة الصحة.