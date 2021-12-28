القصير: إنجاز 241 مشروعا زراعيا بتكلفة 17 مليار جنيه

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنَّ محافظات الصعيد شهدت الكثير من الدعم في قطاع الزراعة تمثلت في مشروعات زراعية مستدامة ومشروعات التوسع الأفقي والرأسي وخدمات دعم المزارعين وخدمات دعم الصادرات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومشروعات النفع العام.

وزير الزراعة: دعم كبير للمشروعات المستدامة في محافظات الصعيد

وأضاف «القصير»، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء حضوره افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، أنَّه تم الاهتمام كذلك بمشروعات النفع العام والتسهيلات والخدمات التمويلية ومنظور التحول الرقمي والشمول المالي في قطاع الزراعة، وبالنسبة للمشروعات الزراعية فقد تم إنجاز 241 مشروعَا بإجمالي تكلفة 17 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 600 ألف مستفيد.

إضافة 550 ألف فدان للرقعة الزراعية شرق العوينات وتوشكى وغرب المنيا

وبالنسبة للتوسع، أشار إلى أنَّ مساحة الرقعة الزراعية التي تمّ إضافتها للرقعة القائمة أكثر من 550 ألف فدان في شرق العوينات وتوشكى وغرب المنيا، وفيما يتعلق بشروعات التوسع الأفقي لمحافظات الصعيد، جرى تطوير أكثر من 300 ألف فدان وتحويلها من الري بالغمر لنظم الري الحديثة، وفي المرحلة التالية سيجرى إطلاق مبادرة بتمويل على 10 سنوات دون فائدة للتحول من الري بالغمر للنظم الحديثة.

وفيما يتعلق بمحصول القصب، أوضح القصير أنَّ وزارة الزراعة تتوجه حاليا إلى زراعة القصب بالشتلات، مبينًا أنَّه تمّ إنشاء محطة في كوم أومبو، ومع نهاية الربع الأول من عام 2022 سيتمّ افتتاحها، مبينًا أنَّه يجرى العمل على إضافة محطة أخرى بطاقة تصل لأكثر من 50 مليون شتلة لتعظيم ربحيه الفلاح».