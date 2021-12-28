السيسي لـ«المحافظين»: عليكم متابعة 50 ألف فدان قصب بالصعيد يوميا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ تحقيق النجاحات والمكاسب يحتاج لجهد وتعب، مضيفًا «إحنا في عالم متغير عنيف مفيش فيه مكان غير للي بيشتغل ودماغه في شغله وحاله ومحتاله، وكنت أتمنى نجيب 4 فلاحين ويكون ده الدرس وكل واحد يحكي تجربته مع الزرع العادي أو الشتل».

علينا الاستماع لتجارب المزارعين

واستكمل السيسي، في كلمته خلال افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «مستهدف زراعة 50 ألف فدان قصب بالشتل في الصعيد، ويكون كل محافظ عارف اللي بقوله ويجري عليه ويحقق كل يوم جديد، وفي النهاية 300 ألف فدان قصب في 40 طن بحوالي 1.2 مليون طن قصب، ولو خليته 1.8 طن من غير ما أزود أرض أو مياه، أنا زودت زرع، جودة وأداء الدولة مع المواطن اللي هتفرق، والمواطن صاحب مصلحة».

أهمية الري «التنقيط»

وأضاف الرئيس السيسي: «في فرق بين الكلام اللي بنقوله على المكاتب والكلام اللي بنعمله للناس على الأرض، واللي يشتغل معانا لازم يتعذب، والكلام ده ينطبق على الري بالتنقيط اللي بيطلع زرع كويس ويوفر مياه وعمالة، طبعا محتاجين مياه ولو قدرت أشيل 20% من مياه ري فدان، ده كأني أقدر أزرع 200 ألف فدان تانيين».