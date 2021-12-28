السيسي: «المواطن عايز مصلحة بلده وتحمل إجراءات صعبة لشعوره بالإصلاح»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حل مشكلة التسعير فيما يخص نترات الأمونيا أو ما ينتجه مصنع كيما للأسمدة في أسوان ستكون بالتعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الزراعة، «كنا قولنا يا جماعة حاولوا تحولوا الدعم المقدم إلى فلوس بتتحط، هدي للفلاح دعم في شيكارة أو أتنين طبقا للمعايير المعمول بيها للفدان، طب مديهاله دعم نقدي علشان أحرر وأمنع الفساد المحتمل في إدارة المنظومة».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته أثناء حضوره افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، «مش ده التجربة بتاعتنا على مدى 50 سنة، والتجربة دي مش قابلة للتصويب؟ ده مش معناه أن اللي قبل مننا كانوا وحشين».

وفند: «التجربة قالت أنها لازم تتصلح، نصلحها ولا نقعد نتفرج عليها، كلموا الناس زي ما بتكلم هتجدوا الناس معاكم أكتر مما تتخيلوا لأن المواطن عايز مصلحة بلده، واستحمل معانا إجراءات صعبة جدا السبع سنين اللي فاتت لأنه حس بمحاولات الدولة للإصلاح».