السيسي : حوكمة الإجراءات طريقنا لتحقيق قفزة في قطاع الأعمال

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التطور الكبير في مجال العمل والعلوم والتكنولوجيا، يحسّن موقف مصر من العمل والإنتاجية، فضلا عن الاهتمام بشكل الإدارة، متابعا: «كل النظم الحديثة في الشغل والعلم والتكنولوجيا، بتساعدنا نحسن موقفنا، والنقطة التانية الإدارة».

السيسي ينتقد إدارات شركات قطاع الأعمال

وأضاف السيسي، خلال حضوره افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، «بقولكم وكل زمايلنا في شركات قطاع الأعمال يختلفوا معايا ويقولوا لأ إحنا بندير كويس، وأنا برد عليهم بكلمة واحده، بأمارة إيه؟، بأمارة مجالس الإدارة اللي فلوسها بالكوم، على الهواء بتتكلم كده! أه طبعا، أنا لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد بس، لكن مبخافش من حد خالص».

وتابع الرئيس السيسي: «العمر ده بتاع ربنا والمكان اللي أنا فيه ده بتاع ربنا، وقت ما يقولي يالا هعظم وأمشي»، مضيفا: «الإدارة بتاعتنا مش بس في مصر، الإدارة في القطاع الحكومي مش ذات كفاءة أو بتحقق النجاح المطلوب».

السيسي: نريد تحقيق طفرات في أداء قطاع الأعمال

وأكد الرئيس: «ممكن تحقق نجاح، لكن أنت في مصر بظروفك الاقتصادية دي مش عايز نجاح، عايز طفرة أو قفزة، ومينفعش تقولي حققت 5 أو 10%، ده لا يمكن يكون إلا بعد ما يتم حوكمة الإجراءات في كل نقطة كهرباء أو ميّة أو تشغيل، ولو عملنا الثلاثة دول هنحقق قفزة في أداء وإدارة قطاع الأعمال».