السيسي: زراعة 50 ألف فدان قصب مشروع قومي يوفر فرص العمل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي موجها حديثه لأعضاء الحكومة إنه يمكن الاستعانة بالمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل في مشروع زراعة الـ50 ألف فدان بالقصب الذى يعد أحد المشروعات القومية لمحافظة أسوان، «نقعد كمسؤولين على الأرض لحد ما أنزل على الـ50 ألف فدان دول مشتولين، ده أنا كده التجربة هتسمع والطريقة، والناس اللي بعيده هتقول ياه، قعدوا 10 أيام على رؤس الغيطان علشان يزودوا الإنتاجية 50%».

الرئيس يدعو لتوظيف القوى العاملة في مشروع الـ50 ألف فدان بأسوان

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته أثناء حضوره افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان إنه لا يرغب في أن يأخذ من المواطن شيئا بقدر ما يريد أن يعطيه، «يا جماعة إحنا سوق متواضع واللي بينتج الفدان 40 طن يادوب يجبله شوية مصاريف، لكن اللي بيجيبله 70 طن بيختلف على المساحة كلها وبيكون فيه دخل غير طبيعي».

وتابع الرئيس قائلا: «نواب البرلمان قبل موسم القصب بيقولوا والنبي زود السعر شوية، نواب الشعب على دماغنا لاحسن يبقى فيه مشكلة، ولكن يجماعة يا بتوع البرلمان بدل ما تقول تعالى زود السعر هزوده كام 50 أو 100 جنيه، هيعمل إيه، أنا بقولك على حاجة تزودلك 20 طن، يعني 50% زيادة، وبكده هتزيد على 60 طن».

السيسي: الفرص قائمة.. وسعى الطيور خير مثال

وتابع الرئيس قائلا إن الفرص ما زالت قائمة، ضاربا المثل بخروج الطيور من عشها صباح كل يوم للحصول على قوت يومها، «مفيش عصفورة قالتله يارب هتأكلني ولا لأ، مقالتلهوش كده، بتطلع وبتلاقي رزقها، وأنا بتكلم على مخلوق ضعيف ومخلوقات كتيرة جدا بتجري على رزقها وربنا بيرزقها، وأحنا لازم نجري على رزقنا».