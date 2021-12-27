الطفل النوبي ساجد لـ«الوطن»:«الرئيس السيسي قالي اسمك حلو وأكلني بإيده»

سعادة كبيرة غمرت الطفل النوبي ساجد مصطفى ابن الـ 10 سنوات، عقب إبلاغه بالجلوس بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته التفقدية لقرية غرب سهيل الشهيرة بـ«القرية النوبية» والتابعة لمحافظة أسوان.

الطفل ساجد: سعيد بالجلوس بجوار الرئيس السيسي

أعرب ساجد مصطفى، الطالب في الصف الرابع الابتدائي عن سعادته لجلوسه بجوار الرئيس أثناء حديثه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحًا أنه يعمل مع إحدى فرق الفنون الشعبية بالقرية، لافتًا إلى إنه فوجئ باختياره أثناء استقبالهم للرئيس السيسي والضيوف المرافقين له، ليكون ضمن كافة الأطفال بالجلوس بجوار الرئيس.

الطفل النوبي: الرئيس قالي اسمك حلو

وتابع: «سعيد جدا بجلوسي بجوار الرئيس، ولم أكن أتوقع إني أجلس في يوم بجوار الرئيس»، لافتًا إلى شعوره بالخوف والقلق والتوتر في اللقاء وعن تبادل الحديث مع الرئيس قال إن الرئيس السيسي قام بإطعامه، مؤكدا: «الرئيس قام بتقطيع الأكل وأكلنا بيده عسل وطحينة».

وأضاف الطفل النوبي: «الرئيس السيسي قالي نفسك في إيه»، مشيرًا إلى إعجاب الرئيس باسمه أثناء جلوسه بجانبه «الرئيس قالي اسمك حلو، وقلت له وأنا كمان بحبك».

حالة من السرور في القرية

والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار غرب سهيل، الشهيرة عالميا بالقرية النوبية بأسوان، حيث استقبله الأهالي بالزغاريد والابتسامة وسط فرحة بين الكثير منهم، برفقة كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والقيادات الهامة بالدولة.

كما سادت حالة من الفرحة والسرور أصحاب البازارات والمواطنين، عقب تفقد الرئيس السيسي لعدد من البازارات وعدد من المعالم السياحية بقرية غرب سهيل.