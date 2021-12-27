اجتماع بـ«صحة الشرقية» لبحث تشغيل مستشفيات الكبد بههيا وطوارئ فاقوس

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مدير عام الشئون المالية والإدارية، وإدارة الموارد البشرية بالمديرية، وذلك اليوم الإثنين بمكتب وكيل الوزارة، جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واستكمالا للاجتماعات السابقة، بشأن تشغيل مستشفيات الكبد والجهاز الهضمي بههيا، وطوارئ فاقوس.

تشغيل مستشفيات كبد ههيا ومستشفى طوارئ فاقوس

ناقش الاجتماع توفير القوى البشرية اللازمة لتشغيل المستشفيات، وعرض ما تم إنجازه بخصوص نقل بعض العاملين التابعين لوزارة الصحة إلى هيئة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، بعد الاتفاق على توفير القوى البشرية اللازمة في الفئات المختلفة، لتشغيل مستشفيات كبد ههيا ومستشفى طوارئ فاقوس، نقلا من الجهات التابعة للمديرية.

تشغيل المستشفيات بكامل طاقتها

جاء ذلك بعد عقد اجتماعات سابقة مع رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن تشغيل هذه المستشفيات بكامل طاقتها، وأخرى مع اللجنة المشكلة من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وإدارة مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بههيا، ومستشفي طوارئ فاقوس، ومستشفي فاقوس المركزي، ومديري الإدارات الصحية بفاقوس وههيا، وبعد زيارة وكيل الوزارة لمستشفي كبد ههيا، لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات في هذا الشأن، وفرش وتجهيز المستشفى.