تفاصيل وفاة إمام مسجد بعد 43 يوما من زواجه في الشرقية.. «ما لحقش يفرح»

عاش حياته يحلم بالزواج وبناء أسرة سعيدة، ورفض مساعدة أسرته وأصر على إتمام الزفاف من «عرق جبينه»، وبعد تحقيق حلمه ظن أن الدنيا ضحكت له، ولكن القدر كان له رأي آخر، ففاضت روح «محمد صبحي عبد الله»، 29 عاما، إلى خالقها، بعد 43 يوما فقط من زفافه.

الأهالي يشيعون جثمان العريس الراحل

وخرج جميع أهالي قرية تلبانة، التي خيم عليها الحزن، عقب سماع خبر وفاة محمد؛ لتشييع جثمان الفقيد في مشهد جنائزي مهيب، عكس ألم فراق الشاب الذي دخل قلوب الأهالي دون استئذان، وذلك لدماثة خلقه وسمعته الحسنة، حتى أنه كان مثالا وقدوة لأطفال وشباب القرية.

نبذة عن حياة الشاب الراحل

الشاب الراحل درس في الأزهر الشريف، وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الزقازيق، وكان من ضمن الأوائل، وأتقن حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشرة، وفقا لما قاله صبحي عبد الله، 60 عاما، والد الشاب الراحل، مضيفا: «عٌين ابني بعد تخرجه في مديرية الأوقاف وعمل إماما بمسجد في السويس، ولتحسين دخله كان يتوجه إلى القاهرة للعمل كمحفظ للقرآن الكريم».

وتابع: «بعد تخرجه مباشرة اقترحت عليه والدته أن يتزوج ويكون أسرة إلا أنه رفض وانتظر حتى استطاع أن يجمع تكاليف الزواج، وقبل عام تقدمنا لخطبة فتاة وسارت الأمور بشكل جيد، وتم الزواج وسط حالة من الفرحة بين جميع أفراد الأسرتين وأهالي القرية».

تفاصيل وفاة إمام مسجد بعد زواجه بـ 43 يوما

واستطرد والد الفيد والدموع تتساقط من عينيه: «ملحقناش نفرح بمحمد بعد 43 يوم من الزواج، دهسته سيارة خلال عبوره الطريق في التجمع الأول بالقاهرة، وفارق الحياة».

وأضاف: «في بداية الأمر أخبرني بعض أقاربي بأن ابني أصيب في حادث تصادم ولم أعلم بوفاته سوى عند وصولي إلى المستشفى»، مشيرا إلى أنه توجه إلى المشرحة ليلقي عليه نظرة الوداع الأخيرة قبل تكفينه.

وفي السياق نفسه، أعربت ولاء عبد الرحمن، زوجة إمام المسجد عن حزنها لوفاته قائلة: «محمد كان أبويا وأخويا وزوجي، كنا بنحلم بحياة جميلة ويكون عندنا ولاد نعلهم ونربيهم بس الموت خطفه مننا في لحظة».

وأضافت: «ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويكرمه في الدار الآخرة زي ما كرمني طول فترة خطوبتنا وزواجنا القصيرة».