السيسي يدعو الشباب للزراعة بنظام الشتلات: مستعد لتشجيعكم

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة توعية المزارعين والفلاحين بأهمية الزراعة بالشتلات، قائلًا: «محتاجين نتكلم مع بعض كدولة ويكون المواطن اللي بيسمعنا عارف يعني إيه زراعة بالشتل، ولازم نشجع الشباب يعملوا مشروعات بنظام الشتلات، وأنا مستعد أدفع».

الرئيس يوجه بتنظيم دعم الفلاح: يجب زيادة الزراعة وخفض المياه والسماد لتعظيم الإنتاجية

وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمته في افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «لو عاوز تعمل 100 مليون شتلة أنا أدفع تمنهم بس يكون فيه وعي وأديهم للناس علشان في خلال 4 سنين أكون غيرت الـ300 ألف فدان قصب من الزرع التقليدي اللي بيتعمل للشتلات والتنقيط».

السيسي: «معندناش أرض كتير.. لازم أطلع من اللي عندي أكبر حجم من الإنتاج»

واستكمل الرئيس السيسي: «يا جماعة انتوا يتدفعو فلوس كتير جدا في دعم الفلاح تقدروا تعيدوا صياغة الفلوس دي بأنك تزود زراعته وتقلل المياه والسماد علشان تعظم الإنتاجية لأننا معندناش أرض كتير، فلازم أطلع من الأرض اللي عندي أكبر حجم من الإنتاج بأقل حجم من السماد والمياه، لأننا مش هنقدر نزود أرضنا على عدد سكاننا، وكنت أتمنى إن الفلاحين اللي اشتغلوا بالشتل يحكولنا الحكاية».