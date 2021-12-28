إصابة داليا البحيري بفيروس كورونا المستجد

أُصيبت الفنانة داليا البحيري بفيروس كورونا المستجد، منذ أيام، وتوقفت عن التحضير لمسلسها الجديد «يوميات زوجة مفروسة جداً»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022 .

وأكد مصدر مقرب من الفنانة لـ«الوطن»، أنها شعرت بأعراض نزلة برد، وتخضع حالياً لبرتوكول وزارة الصحة الخاص بفيروس كورونا.

داليا البحيري تستعد لـ «يوميات زوجة مفروسة جداً»

وتنافس الفنانة داليا البحيري بمسلسل «يوميات زوجة مفروسة جداً»، الجزء الخامس، في موسم دراما رمضان 2022، وأكد مخرج العمل أن الجزء الخامس سيكون مفاجأة للجمهور ويناقش عددًا من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور وخاصة بعد نجاح الأجزاء السابقة وتخطيها مليار مشاهدة بجميع منصات التواصل الاجتماعي.

أبطال مسلسل «يوميات زوجة مفروسة اوي»

مسلسل «يوميات زوجة مفروسة اوي» من بطولة داليا البحيرى وخالد سرحان وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوى عثمان وعلاء زينهم ونور ايهاب وسليم الترك وياسين أمير وشريف باهر ودعاء رجب ووائل علاء وعدد من النجوم الشباب منهم ريهام الشنواني وأحمد سالم وداليا الخولي .

آخر أعمال الفنانة داليا البحيري

وشاركت الفنانة داليا البحيري في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «فارس بلا جواز»، بطولة مصطفى قمر وطارق عبد العزيز وطارق الإبياري وسليمان عيد ومصطفى حمزة ومحمد يوسف ومحمد طعيمة ومحمد مغاوري ومحمد نصر وأحمد بسيم ومحمد ثروت وراندا عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين.

جدير بالذكر أن آخر أعمال داليا البحيري، مسرحية «أبو العربي»، مع النجوم هاني رمزي وأحمد فتحي ومحمد جمعة وحجاج عبد العظيم وليلى عز العرب وعمرو عبد العزيز ورغدة جلال.