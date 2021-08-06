داليا البحيري تؤدي «مشية» عارضات الأزياء..وأحمد فتحي يقلدها بطريقة مضحكة

حل أبطال مسرحية «أبو العربي»، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج «معكم»، الذي يعرض عبر شاشة «CBC»، حيث سألت مقدمة البرنامج داليا البحيري عن أغرب ما ارتدته: «لما كنت موديل، مكنش في حاجة بلبسها مش غريبة، كنا نتبارى على ارتداء أحذية غريبة وخاصة في العروض»، حيث نفذت مشية عارضات الأزياء، كما نفذ أحمد فتحي مشية مشية طريفة لعرض الازياء.

وسألها الفنان هاني رمزي عن سر الـ«CAT WALK» التي تنفذها عارضات الأزياء في عروض الأزياء، لترد داليا البحيري: «عشان مشية القطة، رجل قصاد رجل، ولما بنشوف قطة بنحس إنها طايرة على الأرض، ولما الست بتمشي كده بيبقى شكلها حلو»، وبالفعل نفذت داليا البحيري مشية عارضات الأزياء على الهواء، كما نفذ أحمد فتحي مشية طريفة لعرض الأزياء.

وأشارت داليا البحيري، إلى أن أول عهد لها بالفنان أحمد فتحي كان في حلقة برنامج «معكم»، التي حل فيها ضيفا مع زوجته، حيث تأثرت بها وشاركتها عبر إحدى حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وقالت إنها شعرت بحب كبير لهما: «حسيت إنهم قريبين أوي، وقبلها ما كنتش اشتغلت معاه أو شفت له حاجة، وأول ما شفته في المسرحية قلت له على فكرة أنا حبيتك جدا في برنامج منى الشاذلي».

وواصلت: «بعدين صدمني بقى في الواقع، ويغلس عليّ»، ليرد عليها أحمد فتحي: «بغلس عليكي بس أنا إنسان برضه»، وواصلت: «طب ليه معايا مش إنسان».