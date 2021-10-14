داليا البحيري: «حابه أتفرج على الأفلام المصرية المشاركة بالجونة.. ودورة هذا العام مختلفة»

قالت الفنانة داليا البحيري إن الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة بدورته الخامسة مهمة وقوية، موضحة أنها قامت بمذاكرة الأسماء ومواقيت العرض قبل حضورها للمهرجان.. مضيفة: «أنا حابه أتفرج على الأفلام المصرية المشاركة، وأول مرة يشارك في المهرجان 7 أفلام مصرية، وحابه اتفرج عليهم، وفيلمين ريش وأميرة».

البحيري: «الدورة الجديدة من المهرجان مختلفة من أول يوم»

وأضافت «البحيري»، في لقاء مع قناة ON على هامش الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021، أنها منحازة للأفلام المصرية والمخرج محمد حفظي والمهرجان بصفة عامة، «الدورة الجديدة من المهرجان مختلفة من أول يوم، وإن شاء الله تبقى أحلى دورة».

تفاصيل إقامة المهرجان

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، إذ يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية، ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.