كورونا يتفشى في إسرائيل وتسجيل أعلى معدل للإصابات منذ 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ 3 أشهر، في ظل تفشي متحور «أوميكرون»، وبحسب بيان للوزارة نشرته على حسابها بموقع «تويتر»، تم تسجيل إصابة 2952 إسرائيليا بكورونا أمس الإثنين، وهو الرقم الأعلى منذ مطلع أكتوبر الماضي.

تفشي فيروس كورونا في العاصمة الفلسطينية القدس

وبلغت نسبة الإصابات من إجمالي الفحوصات 126 ألف فحص، بنسبة 2.35%، أي أن واحدا من بين كل 42 شخصًا تم فحصهم وتبينت إصابته بكورونا، وفق ما نقلته «القناة 12» الإسرائيلية، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل حاليا 15 ألفا و500 شخص، فيما صنفت مدينة القدس على أنها أكثر المدن التي تضم أكبر عدد من المصابين بواقع 2188، تليها «ريشون»، و«ليتسيون»، مع 910 مصابين بمنطقة تل أبيب - يافا بـ 880 مصابا بكورونا.

إسرائيل تعاني من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت: «نحن على مشارف عاصفة من العدوى، على نطاق لم نشهده من قبل في إسرائيل»، وأكد «بينيت»، في لقاء مع قناة «كان»، الرسمية أن متحور أوميكرون يختلف عن أي شيء عرفناه.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت أعلنت أمس أن نصف إصابات كورونا الجديدة في البلاد بمتحور أوميكرون، وفي وقت سابق كان من المقرر أن يبدأ مستشفى في إسرائيل إعطاء جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا لعشرات من العاملين في القطاع الصحي، في إطار تجربة سريرية لمعرفة ما إذا كانت الجرعة المعززة الثانية آمنة وفعالة في احتواء انتشار الفيروس.

ولم تقرر وزارة الصحة الإسرائيلية بعد ما إذا كانت ستعطي شريحة أوسع من السكان جرعة رابعة من لقاح كوفيد، وفي حالة الموافقة عليها، ستصبح إسرائيل الدولة الأولى في العالم التي تقدم جرعة معززة ثانية لمواطنيها.