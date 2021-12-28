القصير: توفير 90 ألف طن تقاوي بأصناف عالية الإنتاج للمزارعين

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنَّ هناك أكثر من 14 محطة بحثية، و12 منفذًا لتوزيع التقاوي، و13 معمل للصحة الحيوانية و85 محطة للزراعة الآلية في الصعيد، لافتًا إلى أنَّ إجمالي الدعم في منظومة الدعم العيني 4.5 مليار جنيه، وتم توزيع تقاوي بأكثر من 90 ألف طن في أصناف جديدة وعالية الإنتاجية.

القصير: 55 مركزا لمكافحة ومنع دخول الجراد من الدول المجاورة

وأضاف «القصير»، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء حضوره افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، أنَّ هناك 3200 معدة وآلة زراعية حديثة موجودة في 58 محطة في الصعيد، و55 مركزًا لمكافحة ومنع دخول الجراد من الدول المجاورة.

تكويد 650 مزرعة للتصدير وفتح 55 سوقا جديدة

وعن نسبة التوسع في القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، أكد وزير الزراعة تكويد 650 مزرعة للتصدير، وفتح 55 سوق تصديري لسلع ومنتجات الصعيد، كان من أهمها السوث الصيني أمام الرمان المصري للمرة الأولى في التاريخ، بعد افتتاح السوق اليابانية أمام الموالح المصرية، وكذا أسلوب لمراقبة ومكافحة العفن البني في البطاطس في إطار التحول الرقمي بمحطة في القاهرة.