السيسي عن تطوير النقل: نضع الأسس لدولة جديدة لتنمو كما نتمنى

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تسعيرة التذاكر بالقطارات والتي تقف عقبة أمام تطوير السكة الحديد، قائلا «حد ييجي يقولي سيب كامل الوزير يشيلها أو رئيس الوزراء يشيلها.. أنا عاوز يوم القيامة ربنا يشيلني كل حاجة عملتها.. علشان كدا بقول إحنا بنحط أسس لدولة جديدة علشان تكبر وتنمو كما نتمنى ونأمل».

الرئيس: نحتاج ترليون دولار للإنفاق

وأضاف الرئيس خلال كلمته في افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير بمصنع كيما للأسمدة في أسوان: «كان نفسي يا كامل تبدأ بكام حادثة من اللي حصلوا وتعليقات الناس عليهم إيه، ويآخدو وزير النقل والحكومة ويقولو شوفو أنتو عاملين إيه؟.. لأ المسؤولية مسؤولية مشتركة كلنا مع بعض.. أنا أجري وأنت تجري معايا ولو كل حاجة مظبوطة البلد هتبقى مظبوطة.. غير كدا مش هينفع».

وسأل الرئيس الفريق كامل الوزير عن إجمالي ما جرى إنفاقه على قطاع النقل، فأجاب الوزير: «1.7 ترليون جنيه مصري»، ليرد الرئيس عليه: «يعني 1700 مليار جنيه، وكنت بقولكو قبل كدا يامصريين إننا دولة عددنا وحجمنا عاوز ترليون دولار موازنة علشان نقدر نعمل إنفاق، علشان ميحصلش انهيار لمرافقنا ولما نتعب أوي ونيأس من بلدنا نطلع نهدها ولما نهدها الناس هتترمي في البحار والبيوت تتهد.. أيهما أصعب؟».