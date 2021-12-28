طوارئ في منطقة الصاغة بالغربية بسبب «ماسورة»

تعرضت منطقة الصاغة، بحي أول مدينة طنطا في محافظة الغربية، للغرق؛ بسبب كسر في ماسورة مياه الشرب بالمنطقة؛ ما تسبب في إعاقة حركة مرور المواطنين.

مطالبات بسرعة التدخل

وتعد منطقة الصاغة في طنطا، من أشهر المناطق التجارية في مدينة شيخ العرب، وينتشر بها محلات بيع الذهب، ويتردد عليها الآلاف من المواطنين يوميا من أجل شراء وبيع الذهب، إلى جانب أنها منطقة مجاورة إلى مسجد السيد البدوي، وطالب الأهالي، المسؤولين بسرعة التدخل والتحرك وإصلاح الكسر وعودة المياه مرة أخرى إلى المنازل.

بلاغ بكسر الماسورة

من جانبها، تلقت غرفة عمليات الطوارئ في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بلاغًا بحدوث كسر في ماسورة مياه الشرب في منطقة الصاغة التابعة إلى حي أول طنطا.

وعلى الفور وجه العضو المنتدب ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية المهندس حمدي محمد شطا، بسرعة تحرك فريق من الصيانة التابع إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية إلى مكان الكسر، وتم غلق محابس المياه الرئيسية في المنطقة، وجار العمل على إصلاح الماسورة؛ من أجل عودة المياه إلى طبيعتها مرة أخرى، كما دفع حي أول طنطا بسيارة كسح مياه لشفط أي مياه متراكمة في المنطقة وتمهيدها إلى حركة سير المواطنين وعودة الحركة والحياة داخل المنطقة إلى طبيعتها مرة أخرى.