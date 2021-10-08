الأطفال يحتفلون بمولد السيد البدوي بالاستحمام في نافورة المسجد (صور)

شهدت ساحة مسجد السيد البدوى بطنطا، احتفال الأطفال في الجمعة الختامية للمولد بالاستحمام واللعب في النافورة الكائنة بساحة المسجد .

إلغاء الاحتفالات وتوافد الآلاف

توافد الآلاف من المواطنين على المسجد الأحمدي بطنطا، لحضور صلاة الجمعة بالمسجد في الجمعة الختامية لمولد السيد البدوي رغم إلغاء احتفالات هذا العام من قبل القيادة التنفيذية للمحافظة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك للعام الثاني على التوالي .

وحرص بعض المريدين الذين جاءوا من مختلف محافظات مصر على التواجد داخل مدينة طنطا، منذ يومين من أجل أداء الصلوات في المسجد ثم آداء صلاة الجمعة في مسجد السيد البدوي، وقال إبراهيم عبد الغفار، من محافظة أسيوط، إنه قرر المبيت في طنطا وآداء صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي.

تزاحم على محلات بيع الحمص والحلوى

وشهدت محلات بيع الحمص والحلوى زحاما كبيراً من قبل المواطنين الذين حرصوا على شراءها لذويهم قبل العودة إلى منازلهم، وحرص أصحاب المحلات التجارية في ساحة مسجد السيد البدوي على الاستعداد مبكرا لأنهم يعتبرون أن شهر أكتوبر هو موسم بيع الحمص والحلوى تزامنا مع توافد الآلاف للاحتفال.

وأكد أحمد صفوت، بائع بأحد محلات بيع الحمص والحلوى بمنطقة السيد البدوي، إنه رغم إلغاء احتفالات هذا العام بسبب فيروس كورونا كان الاستعداد مبكرا بشراء كميات من الحمص من الصعيد وبدء تجهيزه وتعبئته من أجل بيعه للمواطنين.

وأوضح أن محلات بيع الحمص والحلوى تشهد نشاطا في حركة البيع والشراء ويزيد الإقبال خلال احتفال المحافظة بمولد السيد البدوي، ورغم إلغاء احتفالات هذا العام لكن آلاف المواطنين حرصوا على التواجد وصلاة الجمعة بالمسجد في اليوم الختامي.