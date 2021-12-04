افتتاح أعمال تطوير منطقة مسجد السيد البدوي بطنطا بـ32.7 مليون جنيه

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال تطوير منطقة مسجد السيد البدوي، وذلك بتكلفة مالية 32.7 مليون جنيه، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء الدكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

رصف وتوحيد الواجهات

وتضمنت أعمال التطوير تجديد الأرصفة بالانترلوك، وإنشاء ممشى ذو طابع إسلامي، ورصف شارع السكة الجديدة بالبازلت بطول 300 م وعرض 28 م، ورصف شارع داير السيد البدوي بالبازلت، وتوحيد واجهات المحال ودهان واجهات المباني.

ويهدف المشروع في المقام الأول إلى إعادة المظهر الجمالي ذو الطابع الإسلامي للمنطقة ضمن خطة الارتقاء بالمناطق الأثرية ، إلى جانب إدراج المحافظة على الخريطة السياحية الدينية.

توفير الخدمات للمواطنين

وقام اللواء محمود شعراوي والسيد القصير والدكتور طارق رحمي بجولة تفقدية لمعاينة أعمال التطوير التي شهدها محيط المسجد الأحمدي، وتوفير الخدمات للمواطنين من المترددين على المسجد من جميع المحافظات.