إلزام عبدالناصر زيدان بدفع نصف مليون جنيه لـ«الغندور» في قضية سب وقذف

قضت المحكمة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، في الدعوى المقامة من الإعلامي خالد الغندور، ضد عبدالناصر زيدان، بإلزام الأخير بدفع تعويض نصف مليون جنيه.

وكان «الغندور»، طالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به، جراء نشر عبدالناصر زيدان فيديوجرافيك عبر حسابه على فيس بوك، تضمّن صورا كرتونية لـ«الغندور» ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه، وتنمر على التكوين الجسدي لقصار القامة، الأمر الذي بادر معه الإعلامي للجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه القانونية.

الغندور طالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه

وأقام المحامي هيثم عباس، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، بصفته وكيلا عن الغندور، ضد عبدالناصر زيدان، مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، لتضرره من السب والقذف والتشهير والتنمر بقصار القامة، وأضاف في دعواه، أنّ السب والقذف والتجاوز في حق الأفراد أصبح سمة «السوشيال ميديا»، واتخذه البعض منبرا لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدي بالقانون لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع بأكمله.

وفي سياق متصل، أجلت المحكمة الاقتصادية، يوم 13 أكتوبر الماضي، دعوى الإعلامي تامر أمين، ضد عبدالناصر زيدان، طالب فيها بتعويض 10 ملايين جنيه، لجلسة 27 أكتوبر للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة حضور وكيل عن الإعلامي عبد الناصر زيدان، الذي طلب أجل الإدعاء الفرعي، لإساءة استعمال حق التقاضي من جانب الإعلامي تامر أمين، وطالب بتعويض 10 ملايين جنيه.