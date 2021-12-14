تأجيل دعوى خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان لجلسة 28 ديسمبر

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الإعلامي خالد الغندور، ضد عبدالناصر زيدان، في تهمة السب والقذف، لجلسة 28 ديسمبر الحالي، إذ طالب «الغندور» بتعويض قدره 10 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به، جراء نشر عبدالناصر زيدان فيديوجرافيك عبر حسابه على فيس بوك، تضمّن صورا كرتونية لـ«الغندور» ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه، وتنمر على التكوين الجسدي لقصار القامة، الأمر الذي بادر معه الإعلامي للجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه القانونية.

تشهير وتنمر

وأقام المحامي هيثم عباس، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، بصفته وكيلا عن الغندور، ضد عبدالناصر زيدان، مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، لتضرره من ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسدي لقصار القامة، وأضاف في دعواه، أنّ السب والقذف والتجاوز في حق الأفراد أصبح سمة «السوشيال ميديا»، واتخذه البعض منبرا لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدي بالقانون لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع بأكمله.

تعويض 10 ملايين جنيه

وفي سياق آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية، يوم 13 أكتوبر الماضي، دعوى الإعلامي تامر أمين، ضد عبدالناصر زيدان، طالب فيها بتعويض 10 ملايين جنيه، لجلسة 27 أكتوبر للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة حضور وكيل عن الإعلامي عبد الناصر زيدان، الذي طلب أجل الادعاء الفرعي، لإساءة استعمال حق التقاضي من جانب الإعلامي تامر أمين، وطالب بتعويض 10 ملايين جنيه.