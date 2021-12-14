نظر دعوى خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان في تهمة السب والقذف

تنظر المحكمة الاقتصادية بعد قليل، الدعوى المقامة من الإعلامي خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان بتهمة السب والقذف، حيث نشر الأخير فيديوجرافيك عبر صفحته على فيس بوك، تضمّن صورا كرتونية لـ«الغندور»، ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه، ما دعا الغندور للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به.

تشهير وتنمر

وأكد الغندور أنّ كلمات الأغنية تضمّنت ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسدي لقصار القامة، الأمر الذي بادر معه الإعلامي للجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه القانونية.

وبصفته وكيلا عن الإعلامي خالد الغندور، أقام المحامي هيثم عباس، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، ضد عبدالناصر زيدان، مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.

وقال في دعواه، إنّ السب والقذف والتجاوز في حق الأفراد أصبح سمة «السوشيال ميديا»، والبعض اتخذه منبرا لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدي بالقانون لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع بأكمله.

تعويض 10 ملايين جنيه

وفي سياق آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية يوم 13 أكتوبر الجاري، دعوى الإعلامي تامر أمين، ضد عبدالناصر زيدان، حيث طالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، لجلسة 27 أكتوبر للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة حضور وكيل عن الإعلامي عبدالناصر زيدان، الذي طلب أجل الادعاء الفرعي، لإساءة استعمال حق التقاضي من جانب الإعلامي تامر أمين، ومطالبته بتعويض 10 ملايين جنيه.