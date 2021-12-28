المتحف القومي للحضارة ينظم حفلا موسيقيا لفنان الجاز أحمد حرفوش

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، حفلا موسيقيا للفنان أحمد حرفوش، مغني الجاز المصري، ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه المتحف، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، بحضور عدد كبير من زائري المتحف والمثقفين، وكبار الشخصيات العامة والسفراء، بينهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومدير مكتب الامم المتحدة بالقاهرة، و مدير مكتبة الإسكندرية.

كما حضر الحفل، وزراء البيئة والتربية والتعليم والخارجية والإعلام و الصناعة والتنمية التكنولوجية، والتخطيط و المتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالي والتعاون الدولي والتجارة والصناعة السابقين، ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، ورئيس بنك مصر والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي وسفيري هولندا والمجر.

أنشطة المتحف

وحرص الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، على الترحيب بالحضور، معربا عن سعادته بنجاح الحفل، الذي جاء ضمن الأنشطة العديدة التي يقدمها المتحف لمختلف فئات الزوار، ضمن رؤية وزارة السياحة والآثار حول المتاحف، والتي تتمحور حول كونها ليست فقط أماكن لعرض الآثار، بل مؤسسات ثقافية تعمل على توعية أفراد المجتمع وتثقيفهم بتاريخ وحضارة مصر العريقة والتي صدرت الفن والثقافة والتاريخ للعالم والإنسانية كلها.

واستمتع الحضور بما قدمه الفنان أحمد حرفوش، من أغاني لكبار الفنانين المصريين مثل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وشادية وفريد الأطرش والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، حيث أشادوا بالحفل وتنظيمه الجيد من قبل إدارة المتحف.

وعقب انتهاء الحفل، وجّه الدكتور أحمد غنيم الدعوة للحضور لجولة داخل المتحف، حيث شاهدوا كنوزا أثرية مصرية فريدة معروضة في القاعة المركزية، كما زاروا قاعة المومياوات الملكية والتي إستحوذت علي عقولهم بما فيها من كنوز للمومياوات معروضة بطريقة رائعة وفريدة، كما تفقدوا أيضا معرض لوحات الفنان فريد فاضل والمقام حالياً في المتحف.

حرفوش باند

يذكر أنّ الفنان أحمد حرفوش ذهب إلى بريطانيا في 2015 وكون فريق حرفوش باند، وذلك ضمن مشروع جديد للجاز في لندن وهو الجاز المصري Egyptian Jazz Project، وذلك كما قال لنعيد اغانينا المصرية القديمة بشكل جديد ونحافظ عليها.