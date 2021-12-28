تنفيذ مشروعات تنموية في مشتول السوق بالشرقية بـ14 مليون

قال المحاسب محمد محمود رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، إنه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2021، جرى تنفيذ أعمال رصف وتطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة وشراء مهمات وأدوات نظافة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 /2021، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه.

وأوضح «محمود»، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن رئاسة مركز مشتول السوق، رفعت كفاءة الإنارة العامة بالمدينة، وذلك بالإحلال وتجديد الكشافات القديمة بكشافات جديدة، وتم تجميل ودهان 800 عامود إنارة وتركيب ليد عليها بالألوان الأبيض والأسود، وتشجير وزراعة نحو 100 شجرة على طريق 39 والوحدة المحلية بكفر ابراش، تم دهان البلدورات بالألوان الأبيض والأسود على طول 39.

رفع 30 طن قمامة يوميا

كما شنت رئاسة المركز حملات نظافة وتجميل يومية على مدار اليوم للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المراكز، وتم رفع 30 طن قمامة يوميا بإجمالي 10 آلاف و800 طن سنويًا.

وكثفت رئاسة المركز، الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، فضلا عن رفع الإعلانات المخالفة، وشُنت 20 حملة لرفع الإشغالات وتحرير 116 محضرًا، وإزالة 150 حالة إشغال، وإزالة 83 إعلان غير مرخص، وترخيص 85 إعلان آخر حفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المركز.

تشميع 6 مراكز للدروس الخصوصي

وراجع المركز، التراخيص القانونية لجميع المحال التجارية والكافتريات والمخابز، وتم تحرير 20 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية غير مرخصة، والتحفظ على 142 شيشة من المقاهي، كما تم غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية.

كما جرى إزالة 40 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، و25 حالة تعد على أملاك الري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.