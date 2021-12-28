السيسي عن أهمية المشروعات القومية: لازم نملى جيوب الناس بالأفكار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية دعم الاستثمار والقطاع الخاص في مصر، موضحا أنّه يجب «ملء جيوب الناس بالأفكار والجهد»: «لما الدولة طرحت فكرة مراكز تجميع الألبان الناس قاومتها»، فقاطعه السيد القصير، وزير الزراعة، قائلا: «ولسّا ما زالوا بيقاوموا».

مراكز تجميع الألبان

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مصنع كيما أسوان للأسمدة: «رغم إنّ المصلحة كلها في مراكز تجميع الألبان، لأنها حققت المعايير اللي حددتها منظمة الصحة العالمية، وبدل ما تطلع 4 و5 كيلو بتطلع 20 و25 كيلو».

ولفت الرئيس، إلى أنّ الدولة المصرية دعمت مراكز تجميع الألبان بـ50 ألف جنيه: «المنتج مش بيبقى في المستوى المحلي بس، وحجم الفقد هيقل، وجدارة المنتج هتزيد عشان الناس اللي بتشرب اللبن يبقى صحي وآمن».

تطوير مراكز الألبان والحصول على شهادات معتمدة

وأكد الرئيس السيسي، أنّ مصر بها 1000 مركز لتجميع الألبان، بدأ تطوير 200 منها، فأجابه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة: «انتهينا من تطوير 160 مركز وحصلنا على شهادات معتمدة».