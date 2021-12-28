السيسي يوجّه بدعم تعديل الجاموس وراثيا: إنتاجه سيصل 1200 جنيه يومياً

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ إحدى الدول استوردت الجاموس المصري، وعدلته وراثيا: «كان بيطلع 5 أو 6 كيلو لبن، وبقى يعمل 25 كيلو لبن، طب إحنا حتى مش قادرين نخلي الجاموس موجود مع الناس».

دعم التحول الوراثي للجاموس

وأضاف السيسي خلال افتتاحه التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «المفروض أدعم التحول الوراثي للجاموس، لأننا هندعم حياة المواطنين، وبدل ما الجاموس يطلع 5 كيلو لبن تمنهم 30 جنيه، هنطلع 20 كيلو تمنهم 600 جنيه، وهندعم مرة واحدة، وبعد كده المواطن هيبقى عنده حتتين أو 3 وهيجيبوا له 1000 أو 1200 جنيه في اليوم».

جولة الرئيس السيسي في غرب سهيل

وأمس، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تطوير الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، إذ تفقد السوق السياحي، وشجع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، إذ يجرى العمل حاليًا في 52 مركزًا في 20 محافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى مركز أسوان الذي أدرج مؤخرًا عقب زيارته لقرية غرب أسوان.