السيسي لـ«الوزراء والمسئولين»: احلموا للبلد واكسروا التحدي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة تحتاج إلى كميات من اللحوم لتغطية احتياجات مواطنيها، وتضطر لاستيرادها من الخارج، متابعا: «بستورد من برا عشان الفجوة، اللحمة غالية، طب هي غالية ليه؟، عشان بدفع تمن أكل كيلو بيجيبلي نص كيلو، في حين إنّي ممكن أأكله بنفس التمن ويجيبلي كيلو وشوية».

السيسي يفتتح مشروعات تنموية في أسوان

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مصنع كيما 2 بأسوان لإنتاح اليوريا ونترات الأمونيا: «اللبن غالي ليه؟.. عشان بأكل الماشية ودي بتجيب 5 كيلو ودي بتجيب 20 و25 و30 كيلو، هتقولي كده اللبن هيبقى كتير أوي وهيرخص، طيب ما يرخص، مش لما يرخص المزارعين هيبيعوا ويوزعوا على جيرانهم، لكن لو مش معاهم مش هيبيعوا».

مواجهة التحديات والحرص على النجاح

وأضاف الرئيس، موجّها حديثه للسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «أنا كوزير للزراعة يجب أن أحلم، ويكون دا على مستوى الدولة، أدخل في الموضوع وأكسّر في التحدي لحد ما أحله، والمحافظين يكونوا معايا ومديرين الزراعة يبقوا معايا.. هو أنتوا مبتحلموش ليه؟، أنا مبحلمش غير بكده، أنت جبت الكلام قدامي، فبدل ما كنت بقول كده على الترابيزة بس، بقى على الهواء».