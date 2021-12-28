«الوزير»: لا نفرط في العمالة الماهرة بالسكة الحديد بعد سن الـ60

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّه أصدر أوامر باستكمال العاملين المهرة بقطاع السكة الحديد، الذين بلغوا سن 60 عامًا، مسيرتهم المهنية وعدم الخروج بعد سن المعاش: «خدنا قرار في السكة الحديد إن العامل الماهر بعد سن الستين بنتعاقد معاه ويشتغل وياخد حافز جيد».

وأضاف «الوزير»، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء حضوره افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، أن عربات نقل البضائع كانت تملك مصر منها 8700 عربة، صالح منها 4500 عربة و4200 عربة معطلة: «كانت أعطالها كتير وفيها مشاكل، وكنا بننقل في 2014 ما يقارب 4 ملايين طن سنويا، بمعدل 1% من إجمالي حجم طاقة نقل البضائع المطلوبة بسكك حديد مصر».

وأوضح أنه تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع والاستعانة بعربات نقل الغلال وجرى إبرام عقد مع وزارة التموين للحفاظ على حبوب القمح: «العربية بتبقي متغطية والقمح بينزل في النقرة بتاعته بشكل ميكانيكي، واللي مستهدفينه في السكك الحديد أو الكهرباء هو نقل الكونتينر من الموانئ إلى الموانئ والمناطق اللوجيستية ومناطق الإنتاج».

وتابع: «العربات مصممة بشكل هندسي يساعد في إفراغ الحمولة بطريقة صحيحة بحيث لا تتسرب للقضبان، وبالنسبة لموضوع نقل الأسماك والخضار من توشكي، وجه الرئيس السيسي برفع كفاءة طريق توشكي وفق أعلى مستوى وإنشاء سكك حديد أسوان توشكي أبوسيمبل أرقين، امتدادا لوادي حلفا بالسودان، وبدأنا بشركات وطنية ومكتب استشاري مصري وننشئ سكة حديد تودينا من أسوان لتوشكي ثم أبي سيمبل»