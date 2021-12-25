كامل الوزير: 115.6 مليار جنيه تكلفة تعميق الممرات الملاحية للموانئ

تحدث المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن مشروعات الموانئ البحرية، حيث جرى التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 34 كم لتصل إجمالي أطوال المحطات والأرصفة إلى 76 كم بأعماق 18 مترا.

وأضاف الوزير خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «ننشئ حواجز أمواج بطول 6 كم، ونعمق الممرات الملاحية بتكلفة 115.6 مليار جنيه، منها 48 مليار جنيه لمينائي السخنة وسفاجا التي تخدم محافظات الصعيد؛ لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات».

التنسيق مع محافظ البحر الأحمر لإنشاء ميناء كامل للصيادين في سفاجا

وتابع: «تم التنسيق مع محافظ البحر الأحمر لإنشاء ميناء كامل للصيادين في سفاجا مزود بثلاجات لحفظ الأسماك، ومناطق إدارية وخدمية وتشكيل لجنة لحصر التعويضات لأصحاب المساكن العشوائية، حتى يتم تدشين ميناء سفاجا الكبير لكي يليق بالصعيد، كما أن هناك مشروعات للمثلث الذهبي المتصل بميناء سفاجا والمخطط البدء فيها».

الرئيس يستكمل افتتاح مشروعات بالصعيد

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».