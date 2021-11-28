ترحيب سعودي بإعلان أستراليا عزمها إدراج حزب الله بجناحيه منظمة إرهابية

أعربت الرياض عن ترحيبها، بإعلان حكومة استراليا عن عزمها إدراج «حزب الله» اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية، إلى أهمية الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وحثت الخارجية السعودية، المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

وكانت السلطات في أستراليا أعلنت يوم الأربعاء الماضي، تصنيف حزب الله اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي، منظمة إرهابية، وبموجب القرار بات محظورا في أستراليا الانتماء إلى «حزب الله» أو تمويله، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وزيرة الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، قالت في وقت سابق، إن «حزب الله» المسلح المدعوم من إيران يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية ويشكل تهديدا حقيقيا لـ بلادها.

وكانت واشنطن، رحبت في وقت سابق، بإعلان «كانبيرا»، عزمها تصنيف «حزب الله» اللبناني كاملا منظمة إرهابية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ودعا مشرعون أمريكيون، في وقت سابق، الاتحاد الأوروبي، للعمل على إصدار قرار بتصنيف «حزب الله» اللبناني، منظمة إرهابية بالكامل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحزب منظمة إرهابية خطيرة يهدد المجتمع الدولي، ويقوض سيادة لبنان.

وكانت واشنطن، دعت في وقت سابق، منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة إدراج الحزب بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.

وفي 14 مايو الماضي، حظرت السلطات في النمسا، نشاط «حزب الله» اللبناني واعتبرته منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري.

وقال وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرج، في ذلك الوقت إن هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية.

جدير بالذكر، أن عددا من الدول الأوروبية حظرت «حزب الله» بالكامل، منها هولندا وألمانيا وإستونيا والتشيك وسلوفينيا.