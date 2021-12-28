خبير اقتصادي: تطوير مصنع كيما خلق فرصا تصديرية

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إنّ تطوير مصانع قطاع الأعمال خلال الأونة الأخيرة، على غرار مصنع كيما أسوان، بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة «كيما» بمحافظة أسوان، صباح اليوم، وهنأ الرئيس قطاع الأعمال على مصنع كيما ومحلج الفيوم، وذالك ضمن مشروعات التطوير والتجديد التي تشهدها محافظة أسوان.

وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إضافة خطوط إنتاج جديدة بمصنع كيما أسوان لدعم إنتاج المصنع الذي يصل إلى 1575 طن يوريا يوميا و1200 طن أمونيا، بمثابة خطوة مهمة لكفاية السوق المحلية فضلا عن التصدير، لافتُا إلى أن الأسمدة المصرية عليها إقبال هائل من الخارج وتباع بالدولار، ما يجعل هناك قدرة على التصدير وإدخال عملة صعبة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنّ تطوير المصانع يزيد من حجم الإنتاج المحلي ويوفر العمالة وحاجة السوق المحلية، فضلا عن زيادة القدرة على التصدير، موضحًا أن المصانع حينما كانت مهملة لم تكن بمثل تلك القدرة الإنتاجية التي هي عليها حاليا.

وأكد «الشافعي» أن مصر بدأت بالفعل عهد الجمهورية الجديدة وإعادة بناء مرة أخرى، مثل توشكى وجبل الجرانيت، لافتا إلى وضع استراتيجيات تطوير مُحكمة، الأمر الذي يتم في المصانع والطرق والإنشاءات، ويشكل عوامل جذب للاستثمارات والأنشطة جديدة إلى جانب إضافة قدرات هائلة للاقتصاد المصري.