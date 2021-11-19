أسوان تشن حملة مكبرة لمكافحة الحشرات الضارة بعزب كيما

شنت محافظة أسوان، حملة مكبرة على النباشين ومخازنهم بنطاق حي جنوب، مع مصادرة المعدات والمكابس، فضلًا عن تنفيذ قافلة طبية وحملة لمكافحة الحشرات الضارة، وذلك في إطار تعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

قافلة طبية بقرية السلام

كما شهدت قرية السلام بمدينة أبو سمبل السياحية، تنظيم قافلة طبية بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الشئون الصحية، لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين، حيث نجحت جهود القافلة في إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني لـ 1498 مواطن ومواطنة بقرية السلام والقرى المجاورة.

ويأتي ذلك تزامنًا مع قيام فريق عمل إدارة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة مروة محمود، بمواصلة تنفيذ حملاتها داخل المناطق المختلفة بعزب كيما لمكافحة الحشرات الضارة والزاحفة.

الإرشادات الوقائية لتلافي لدغ الحشرات

وناشدت الدكتورة مروة محمود، المواطنين بضرورة الالتزام ببعض الإرشادات الوقائية الهامة لتلافى لدغات هذه الحشرات، والتي من بينها تجنب المشي ليلاً أو في الأماكن المظلمة قدر الإمكان، إلى جانب تجنب الاقتراب من الحفر الصغيرة أو الأحجار المتراكمة، وكذا تجنب السير دون ارتداء أحذية ولاسيما بالنسبة للأطفال، مع ضرورة ارتداء أحذية مرتفعة عن الأرض وسميكة عند الذهاب للمناطق الجبلية أو التي بها مخرات للسيول.

وقالت رئيس فريق إدارة الأمراض المتوطنة، أن هذا يتماشى مع ضرورة تهدئة المصاب عند لدغه بأحد هذه الحشرات، والذهاب فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتلقي الأمصال، إذ أنه في خلال ساعات معدودة ستسقر الحالة وتكون بأمان وبصحة جيدة.