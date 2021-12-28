أدهم نابلسي يحذف أغانيه من يوتيوب ويحتفظ بـ3 بعد اعتزاله

حذف الفنان «أدهم نابلسي»، جميع أغنياته من قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعدما أعلن مؤخرا اعتزاله الفن، وقرر أن يحتفظ بـ 3 أغنيات فقط، من بينها «أنشودة شفيع الناس»، التي يغني فيها للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

والأغنية الثانية تحمل اسم «أمي»، والأخيرة تحمل اسم «خايف»، وترك أدهم نابلسي الفيديو الذي أعلن فيه قرار اعتزاله، والذي سجل 4 ملايين مشاهدة منذ نشره على قناته الرسمية على «يوتيوب».

اعتزال الفنان الأردني أدهم النابلسي

وكان الفنان الأردني أدهم النابلسي، أعلن اعتزاله الغناء عبر مقطع فيديو نشره على قناته الرسمية على «يوتيوب»، قائلا إنه كان ينوي اتخاذ القرار منذ فترة: «الحمد الله اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم لي المستمر»، وأوضح أن الاعتزال لا يعني اختفاءه تمامًا على الساحة ولكن تلك الخطوة ستكون بداية لرحلة جديدة على حد تعبيره .

ونفى الفنان الأردني تفكيره في العودة إلى الغناء مرة أخرى بعد إعلان الاعتزال، موضحا أن التفكير في هذا القرار استغرق ما يقارب 6 أشهر: «الفترة الماضية كانت كفيلة بالنسبة لي أن أكون متأكد من قراري، القرار نتاج فترة طويلة من التفكير بيني وبين نفسي وعائلتي وبعض المقربين، ودرست الأمر جيدًا وردود الأفعال حولي، وأحمد الله على اتخاذ القرار الذي جاء بتوفيق من الله».