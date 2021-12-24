هل سيسجل أدهم نابلسي القرآن الكريم بصوته؟.. مصدر مقرب يجيب

مازالت توابع اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي، للغناء، تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، ومازالت أيضا تغريدات الفنانين من مؤيد ومعارض تتواصل، رغم مرور 3 أيام على إعلانه الاعتزال.

أدهم نابلسي يتلو القرآن الكريم في منزله لأسرته

ومع تزايد التساؤلات حول هل سيسجل أدهم نابلسي القرآن الكريم بصوته بعد الاعتزال؟، خاصة أنه في فيديو الاعتزال قام بتلاوة آيات بصوته، علمت «الوطن» من مصدر مقرب من أدهم نابلسي، أن تسجيل القرآن الكريم بشكل احترافي وطرحه للجمهور ليس أمرا رئيسيا في الوقت الحاضر، وحتى الآن لا يعرف مستقبله بعد قراره باعتزال الفن.

أشار المصدر إلى أن أدهم نابلسي، دائما ما يتلو القرآن الكريم في المنزل، ولكنه لا يسجله للجمهور.

أدهم نابلسي ضمن متسابقي برنامج «إكس فاكتور» عام 2013

كان عدد من الجمهور والفنانين قد تشككوا في صحة أنباء اعتزال أدهم نابلسي، للغناء، ورد عليهم أدهم نابلسي، عبر حسابه على «إنستجرام»: «لم أكن بحاجة إلى الاعتزال في صمت، فالأمر ليس سرًا حتى أكتمه، كنت أرغب في إخبار الناس بنفسي وأرتاح، وفي الوقت نفسه هو واجب علي أن أصارح الجمهور الذي كان ينتظر أعمالي، بقراري بنفسي».

وأضاف: «كلامي كان واضحا، فأنا لم أتحدث عن الحلال أو الحرام، وأنا لست في موضع يخولني أتحدث بتلك الأمور، فأنا لست مفتيا أو رجل دين، لذلك لم أتطرق إلى هذه النقطة في الحديث، ولم أتحدث عن أي شخص آخر، بالعكس أنا كنت أتحدث عن نفسي وعن أمور شخصية تخصني، الأمر في النهاية بالنسبة لي حرية تعبير».

يذكر أن المطرب المعتزل كان ضمن متسابقي برنامج «إكس فاكتور» النسخة المصرية التي أقيمت عام 2013، وكانت لجنة تحكيمها أليسا ووائل كفوري وحسين الجسمي وكارول سماحة، وفاز بلقبها المغربي محمد الريفي.