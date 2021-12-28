الوزير: سنربط كل قطارات مصر بشبكة واحدة قريبا

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن آخر توقيت لميكنه خط الإسكندرية قبل مارس المقبل، وطريق الصعيد في القطاعين بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي ففي نهاية أبريل المقبل سينتهي بالكامل، «الـ3 قطاعات اللي بدأناهم مؤخرا فيهم القاهرة الجيزة بني سويف نجع حمادي أسوان واخدين 18 شهر من شهر 10 الماضي، يعني على مارس 2023 نكون مخلصين الـ4 خطوط الرئيسية بالإشارات».

وأضاف الوزير، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء حضوره افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، أنه خلال زيارته إلى ألمانيا بصحبه رئيس الوزراء وجد مركز سيطرة واحد يقوم بالتحكم في حركة كافة قطارات ألمانيا بالكامل، متابعا: «بنعمل واحد أخوه في منطقة مهمشة برمسيس علشان لما نخلص كل الخطوط ميكنه ونخليها كلها إشارات كهربائية يبقي عندنا القطارات مربوطة بشبكة واحده على مستوى الجمهورية».

الوزير: تكلفة ميكنة الاشارات 50 مليار جنيه

وأوضح «الوزير»، أنه بالنسبة لمشروع الإشارات فسيتكلف 50 مليار جنيه، وتنفذه 4 شركات عالمية بالتعاون مع شركات مصرية، لافتا إلى أنه وبالنسبة لخط طنطا المنصورة دمياط باتت شركات مصرية ومعها شركات عالمية، «قطاع القاهرة - بني سويف لسه مرسينه مع بنك من أسبوعين بمليار دولار مع مجموعة من الشركات المصرية».

وأكد أنه بالنسبة لخط بني سويف أسيوط فيتم تطوير الإشارات بالتعاون مع شركة سيمنز وشركة أبناء علام بـ750 مليون دولار، وفي أسيوط ناجع حمادي فتتعاون فيها شركة أليسون بـ950 مليون دولار بالتعاون مع شركة أوراسكوم.

وأوضح أن خط الأقصر - أسوان تطوره شركة هايونداي العالمية بالتعاون مع شركات مصرية بـ950 مليار دولار، «هي صممت وبقت شغاله من نجع حمادي للأقصر، ودخلوا فازوا بتطوير الأقصر أسوان في حدود الـ900 مليون دولار، وخط الصعيد كلف تقريبا 2.6 مليار دولار لتطوير الإشارات».

الوزير: حصلنا على قروض منعدمة الفائدة

وذكر أن وزيرة التعاون الدولي نجحت في جلب الكثير من القروض تكاد تكون منعدمه الفائدة، «عقد هيونداي فوائده 0.12% فائدة، 10 سنوات فترة سماح و39 عام للسداد، وده يكاد يكون ببلاش خالص ولكن سنكون ملتزمين بسداد القروض لأن هيئة السكة الحديد هيئة اقتصادية مسؤولة عن تسديد قروضها».

وتابع الوزير قائلا: «بنها - الزقازيق ووصله أبوكبير الإسماعيلية وبورسعيد سيتكلف 1.1 مليار دولار وتعمل به سيمنز الإسبانية، وهيخلص على مارس أو أبريل المقبل ده، وما يعادل الـ50 مليار جنيه مصري كلها قروض من دول صديقة وشركات متعاونه وقادرين على السداد».

وأشار وزير النقل إلى أن كافة مشروعات القطارات الحديثة كالمونوريل ستعمل بدون الحاجة إلى العنصر البشري عبر أجهزة تحكم إلكترونية، «كل ما هو قادم بدون سائق كالمونوريل، والقطار هيمشي متحكم فيه الأجهزة والكمبيوتر دون تدخل العنصر البشري، والخير قادم».