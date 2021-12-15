«صاحبة السعادة» إسعاد يونس توقع عقد كتابها الجديد

استقبل الناشر محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية، رئيس اتحاد الناشرين العرب، الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، لتوقيع عقد أحدث كتبها «في استقبال فخامة الرئيس»، الذي تُصدره الدار المصرية اللبنانية قريبًا، للمشاركة في الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

«في استقبال فخامة الرئيس» يضم 22 حكاية مدهشة ترويها إسعاد يونس ببراعة

ويضم كتاب «في استقبال فخامة الرئيس» 22 حكاية مدهشة، ترويها إسعاد يونس «الكاتبة»، بنفس قدرات وموهبة وتفرُّد إسعاد يونس «الفنانة» المبدعة، وبحضور وبساطة إسعاد يونس «الإعلامية» صاحبة الأسلوب المتميز في تقديم برنامجها «صاحبة السعادة».

وحسب بيان صادر عن دار النشر، تتنوع حكايات كتاب «في استقبال فخامة الرئيس» بين قصص حقيقية تنقلها الكاتبة بأسلوبها المميز، وقصص خيالية ترصد ظواهر اجتماعية انتشرت في فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، فضلًا عن حكايات تدور في إطار فانتازي يُلقي الضوء على بعض سلبيات المجتمع المصري، ترويها «صاحبة السعادة» بأسلوبٍ مشوق، يجعل القارئ مشدودًا للأحداث من أول كلمة في الحكاية لآخرها، وتنزعه ببراعة من الواقع الذي يعيشه لتدخل به إلى عالم الحكاية المدهش.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

في سياق آخر تستعد الدار المصرية اللبنانية للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 يناير 2022 إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض وتم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية الدورة المقبلة.

وأعلنت هيئة الكتاب في هذا الصدد، عن جوائز المعرض وشروطها ومن بينها جائزة الناشرين العرب التي تطلق لأول مرة هذا العام بعد أن وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على إطلاق الجائزة التي تضاف إلى جوائز المعرض التي تشمل 11 فرعًا، منها 9 للكبار «الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي»، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35، هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

كما تقدم 6 جوائز أخرى تمنح مناصفة بين هيئة الكتاب، ومؤسسات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.