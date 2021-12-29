حالة الطقس اليوم 29-12-2021.. أمطار وبرودة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ يتوقع الخبراء أن يسود البلاد نهارًا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلًا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة غرب البلاد على فترات متقطعة، كما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويقول خبراء الأرصاد إن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 18 11

الإسكندرية 18 10

وادي النطرون 19 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 19 10

السلوم 19 10

سيوة 19 05

بورسعيد 18 16

دمياط 18 14

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 20 08

السويس 19 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 10

نخل 17 00

نويبع 21 14

طابا 18 10

كاترين 13 02

الطور 21 09

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 15

مرسى علم 23 13

الفيوم 19 07

بني سويف 19 07

المنيا 19 05

أسيوط 20 04

سوهاج 20 06

قنا 21 07

الأقصر 21 06

أسوان 20 10

إدفو 21 10

أبو سمبل 20 09

الوادي الجديد 20 03

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 23 16