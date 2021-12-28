محافظ دمياط تتابع آخر مستجدات مشروع المجزر الآلي.. الأكبر على مستوى الدلتا

قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بجولة اليوم الثلاثاء، برفقة المهندس محسن حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، بزيارة المجزر الآلي والمحجر البيطري، للوقوف على نسب التنفيذ ومستجدات الموقف به.

وناقشت محافظ دمياط ورئيس جهاز تعمير سيناء، آليات استكمال الأعمال الإنشائية بمكونات المشروع الذي يتم تنفيذه على مساحة 12 فدانا بمنطقة شطا، ويتضمن محجر ومجزرين حكومي واستثماري ومحطتي تدوير مخلفات حيوانية «كوكر» ومعالجة، ومبنى للإدارة والأعلاف ورصيف التنزيل والتصنيف.

بحث آليات تخطيط المنطقة المحيطة بالمجزر وإنشاء ساحات

كما بحثا آليات تخطيط المنطقة المحيطة بالمجزر وإنشاء ساحات لانتظار السيارات بها، وأيضاً ربطه بالطريق الدولي، هذا إلى جانب بحث موقف توصيل كافة المرافق وكابلات الألياف الضوئية قبل البدء في أعمال الرصف وإنارة المشروع بالكامل.

محافظ دمياط: المجزر الآلي مشروع قومي ضخم وهو الأكبر على مستوى الدلتا

وأكدت المحافظ على ضرورة تلافي جميع الملاحظات خلال أسبوع، والإسراع فى المعدلات التنفيذية لمحاور المشروع مع تطبيق المعايير والمواصفات الخاصة بإنشاء المجازر ومراعاة كافة الاشتراطات البيئية، نظرًا لكونه مشروع قومي ضخم يُعد الأكبر على مستوى الدلتا.

وقامت المحافظ بإجراء زيارة ميدانية إلى موقع مشروع تغطية ترعة الخياطة، والتي تأتي ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقاً لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تابعا خلال الزيارة معدلات تنفيذ المشروع والذي يجري على مرحلتين بطول 550 مترا، واطلعت «عوض» على موقف الأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، واستكمال مد خط الصرف الصحي لتغطية المنطقة غير المخدومة بتلك الخدمة، كما أكدت على الجهة المُنفذة بإعداد جدول زمني يتضمن مواعيد الانتهاء من المشروع لتحقيق الهدف من تنفيذه للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، فضلاً عن الارتقاء بالمظهر الحضاري العام.