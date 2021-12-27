شعبة الدواجن بغرفة القاهرة تطالب بتوفير أراضي لنقل المجازر

تعقد شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة، اجتماعا طارئا، الأسبوع المقبل، مع مسئولي هيئة سلامة الغذاء لمناقشة مقترحات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة القادمة، بشأن تطوير المجازر لتتواكب مع المعايير الدولية، وتمكن مصر من استغلال كل مخلفات المجازر بطريقة آمنة تحافظ على البيئة عبر نقلها خارج الكتلة السكانية .

وقال رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة، في تصريحات خاصىة لـ«الوطن»، إنه طالب بمهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاع أصحاب المجازر اليدوية لعدم قدرتهم على الانتقال خلال الفترة الحالية بسبب عدم توفير مساحات أراضي للانتقال إليها، وتابع أن الشعبة ستتقدم بمذكرة رسمية لوزيرة التجارة والصناعة للمطالبة بتوفير أراضي لأصحاب المجازر تمهيدا للنقل خارج الكتل السكنية.

وأشار «السيد»، إلى أن انتقال المجازر اليدوية خارج الكتل السكنية والتحول إلى النصف آلية، يصعب تنفيذه خلال الفترة الحالية بدعوى أن توفيق الأوضاع يحتاج لتأهيل منظومة الدواجن بالكامل، بداية من حظر تداول الطيور الحية، مع توفير تمويلات للتنفيذ، وأراضٍ مرخصة لإنشاء مجازر جديدة، مشيرا إلى أن إنشاء المجازر على أطراف المدن يسهل على الجهات المعنية توفير الأراضى اللازمة للنقل .

203 ..عدد المجازر المرخصة فى مصر

لفت إلى أن عدد المجازر اليدوية المرخصة على مستوى الجمهورية يبلغ 203 مجزر، منها 160 مجزراً في محافظات القاهرة الكبرى، بإجمالى استثمارات 500 مليون جنيه، ويتركز معظمها فى عدة مناطق بينها المرج والمطرية .

5 ملايين تكلفة المجزر النصف آلي

فيما أوضح أنّ تكلفه إنشاء المجزر الجديد تصل لنحو 5 ملايين جنيه في المتوسط، بجانب ارتفاع تكلفة العمالة وتحمل تكلفة الانتقال من المناطق السكنية، وطالب بمهلة لأصحاب المجاز لتوفيق الأوضاع على أن تكون 5 سنوات.