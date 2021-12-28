التعليم: الرئيس ضاعف موازنة الوجبات المدرسية 4 مرات لمواجهة الأنيميا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضاعف موازنة الوجبات المدرسية 4 مرات، لمواجهة مرض الأنيميا عند الطلاب، مشيرا إلى أنّ الوزارة راضية عن مستوى الخدمة المقدمة للطلاب فيما يخص الوجبة المدرسية حاليا.

وزارة التعليم ليست معنيّة بتسمم الطلاب

وأكد الوزير، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة أكثر من 120 طلب إحاطة، أنّ هناك ادعاءات بتسمم تلاميذ، يُسأل عنها وزارة الصحة، قائلا: «أنا لست معنيا، وهناك تقارير صحية لدى وزارة الصحة وهناك ادعاءات كثيرة ومحافظات وجهات رقابية تابعت الأمر»، مضيفا: «نحن نستلم الخدمة ولا نسلمها، وفي كل يوم يتم تسليم 12 مليون وجبة يوميا للطلاب، ونحن راضون عن الخدمة التي تقدم للوجبات المدرسية».

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ تعيين المعلمين ليس بأيدينا، لكن القانون وقف تعيين الأطباء والمعلمين، مطالبا النواب بتعديل القانون واستثناء المعلمين والأطباء من قرار وقف التعيين.

وأثار حديث الوزير، تداخل الكلمة مع بعض النواب، ما دعا رئيس المجلس للتدخل، وطلب النواب بعدم مقاطعة الوزير، فردّ شوقي: «مش هدخل في مناقشات، مش عايز أدخل في اللعبة»، وتدخل رئيس المجلس مرة أخرى، مطالبا بحذف كلمة «اللعبة» من المضبطة.

وتحدّث الوزير خلال الجلسة للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن أسباب التكدس وارتفاع الكثافة في الفصول، موضحا أنّ فنلندا على سبيل المثال تنفق على الطالب 20 ألف يورو في السنة، وعندنا ننفق 4 آلاف جنيه فقط.

طارق شوقي يرد على انتقادات النواب

وعلّق الدكتور طارق شوقي على انتقادات أعضاء المجلس للمنظومة التعليمية في مصر، قائلا: «يسعدني مشاركتكم في هموم الناس، كما يسعدني مشاركتكم في همومنا بمشروع الإصلاح، ونتمنى نسمع بعض وننتظر مساعدة النواب لحل العديد من القضايا، ونحن في جبهة واحدة وليس جبهتين فكلنا أولياء أمور»، متابعا: «لم أعمل في السياسة قبل عملي بالوزارة، لذلك سأتكلم بلغة مباشرة، أتمنى نسمع بعض ونستنى مساعدة النواب عشان نحل المشكلات».