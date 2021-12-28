الإعدام شنقا لرجل وزوجته بتهمة قتل مزارع في الشرقية بسبب علاقة محرمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل عمر أحمد، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وأمانة سر نبيل شكرى، بمعاقبة رجل وزوجته بالإعدام شنقا؛ لقتلهما مزارعا وسرقة هاتفه المحمول لتهديده لهما بسبب وجود علاقة غير شرعية مع الزوجة بعلم الزوج.

بلاغ بالعثور على جثة في الزراعات

تعود الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة فاقوس، بالعثور على جثة «أ.إ»، مزارع، ملقاة بأرض زراعية بدائرة المركز، وبها إصابات متعددة بمختلف أنحاء الجسد.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة «ال.س.ا»، 40 عامًا، طباخ، وزوجته «أ.ع.م» 31 عامًا، ربة منزل، مقيمان بدائرة المركز، وذلك لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه والمتهمة الثانية بعلم الزوج المتهم الأول بمقابل مادي.

المتهمان قررا التخلص من المجني عليه خشية افتضاح أمرهما

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، من ضبط المتهم والمتهمة، وأفادت تحريات المباحث، أنهما رفضا استمرار العلاقة المحرمة بين الزوجة والمجني عليه، مما جعل المجني عليه يهددهما بافتضاح أمرهما، فقررا المتهمان التخلص منه وسرقة هاتفه المحمول خوفًا من الفضيحة.

واعترفت الزوجة خلال التحقيقات أنها استدرجت المجني عليه وقتله، لافتة إلى أنها ضربته في رأسه فسقط أرضًا واستكمل زوجها ضرب المجني عليه بنفس الأداة، وبعد التأكد من أنه فارق الحياة قررا التخلص من جثته بالأراضى الزراعية بدائرة مركز فاقوس.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 15448 لسنة 2021 جنايات المركز، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم وقضت بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقا.