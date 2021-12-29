حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 29-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العذراء أنه من أنواع الأبراج التي تتمتع بالجسد القوي والمرونة الكبيرة، وتحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم للقيام بمسئولياتك على أكمل وجه، ويقدر الجميع جهودك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

الشمس وعطارد داعمان ويمدانك بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك، وتشعر اليوم بمن تحب وتتأثر به وتؤثر فيه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.