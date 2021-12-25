حظك اليوم برج العذراء السبت 25-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء يطلب التميز في كل شيء يفعله، ابتداء من عمله وانتهاء بهواياته التي يمارسها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في برجك يجعلك لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.