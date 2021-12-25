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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء السبت 25-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:01 ص | السبت 25 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء يطلب التميز في كل شيء يفعله، ابتداء من عمله وانتهاء بهواياته التي يمارسها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في برجك يجعلك لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس. 

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