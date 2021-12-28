حظك اليوم الثلاثاء 28-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

البعض لا يمكنهم بداية يومهم بدون معرفة الطالع وتأثير الأبراج وحركة النجوم على طاقة كل برج على حده، لذلك تزداد عمليات البحث حول حظك اليوم بشكل يومي، وخاصة وأننا على وشك بداية عام جديد، إذ يسعى الكثيرون لمعرفة كيف سيكون العام الجديد من حيث الأكثر والأسوأ حظًا.

وتستعرض بوابة موقع جريدة «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، على مدار اليوم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 28-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا.. انتبه لحقوقك ويفيدك أن تجتمع بمن تثق بهم لمناقشة أمور دقيقة.

حظك اليوم برج الحمل 28-12-2021 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 28-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يمنحك اليوم شعورا بالطاقة، ويمكنك أن تنجز سريعا.

حظك اليوم برج الثور 28-12-2021 على الصعيد العاطفي

تجد من يمدك بالحماس، وتتعامل بإخلاص وتهتم بمن حولك، وتبدو مشرقا ومؤثرا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمنحك حماسا ويجعلك اليوم منتعشا وتتألق مواهبك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يعدك بأجواء رومانسية هادئة، وهناك فرصة لقضاء أوقات عاطفية أو عائلية مميزة ودافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 28-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، وعليك أن تقوم بدورك في العمل ووسط العائلة على أكمل وجه، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 28-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 28-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمنحك لباقة ودبلوماسية، ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.

حظك اليوم برج الأسد 28-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم .. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 28-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال، ومن المهم اليوم أن تكون يقظا إذا أردت تحقيق تطورات مادية ومهنية.

حظك اليوم برج العذراء 28-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد يمنحانك سحرا وجاذبية، ويساعدانك على التعامل بود وحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 28-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويجعلك ذلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك.

حظك اليوم برج الميزان 28-12-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المشتري يمدك اليوم بكل السحر والجاذبية، ويساعدك على التأثير في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 28-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وكل نشاط تقوم به يجب أن يتم في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج العقرب 28-12-2021 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للعزلة ومع ذلك الشمس في وضع داعم تساعدك أن تحسن التصرف مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 28-12-2021 على الصعيد المهني

قد تشترك اليوم مع الزملاء والأصدقاء في عمل إيجابي أو نشاط ممتع وتشعر بالسعادة لتواجدك معهم.

حظك اليوم برج القوس 28-12-2021 على الصعيد العاطفي

تنظر اليوم للحياة بروح متفائلة وتتصرف بذكاء، وتظهر تجاوبا مع من تحب ومع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 28-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بالمضي على مهل، وعليك أن تتجنب المجازفة والمخاطر.

حظك اليوم برج الجدي 28-12-2021 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالسيطرة على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز، وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 28-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالفضول والإصرار، ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد.

حظك اليوم برج الدلو 28-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تناغم القمر مع المشتري يجعلك ملهما، وقد تلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 28-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات مربحة، واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم برج الحوت 28-12-2021 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم محددا وإيجابيا وتكتسب خبرات جديدة وتساعدك بصيرتك على التحرك بحنكة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.