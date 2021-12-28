غرفة المنشآت السياحية: السماح للمطاعم بتقديم فقرة فنية ليلة رأس السنة

قال علي كامل منصور عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنه مسموح للمطاعم والكافيهات المصرح لها من وزارة السياحة والآثار بتقديم فقرة فنية ليلة رأس السنة سواء كانت هذه الفقرة بمطرب أو بفرقة موسيقية، لافتا إلى أنه يحظر على المطاعم إقامة أية حفلات غنائية أو أفراح بالأماكن المغلقة، موضحًَا أن البرنامج اليومي لغالبية المنشآت السياحية ليلة رأس السنة لن يختلف عما قبله.

اقبال المواطنين على الذهاب للمطاعم ليلة رأس السنة متوسط

وأضاف علي كامل لـ«الوطن» أن نسب إقبال المواطنين على الحجز بالمطاعم والمنشآت السياحية ليلة رأس السنة لا تزال متوسطة، مشيرًا إلى أن مواعيد غلق المنشآت في الساعة الواحدة صباحا ليلة رأس السنة هو أحد أسباب تراجع نسب الحجوزات حتى الآن.

وأوضح أن الغرفة طالبت وزارة السياحة والآثار أكثر من مرة بالعمل على مد مواعيد غلق المطاعم لساعتين إضافيتين إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبها.

غلق مسارح المنوعات في الثالثة صباحا

وأشار إلى أن مواعيد غلق مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو خلال رأس السنة ستكون في الثالثة صباحا وذلك لطبيعة عمل تلك المنشآت التي تبدأ عملها فى ساعات المساء، لافتا إلى أن الغرفة نبهت على كافة المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل والبعد عن تنظيم أية فعاليات قد ينتج عنها حدوث تكدس وازدحام.

وشدد كامل على أن المطاعم التى لن تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات سيتم توقيع عليها عقوبات من قبل وزارة السياحة والآثار تصل إلى الإغلاق.

يشار إلى أن الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التي انعقدت أمس الإثنين قد وافقت على الموازنة والحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2019- 2020، وعن العام المالى 2020-2021، كما وافقت على الموازنة التقديرية للغرفة عن العام المالى 2021-2022.