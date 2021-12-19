المطاعم السياحية تطلب مد مواعيد الغلق في ليلة رأس السنة.. «الناس بتسهر للصبح»

كشف عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن الغرفة ستقدم مذكرة لوزير السياحة، لطلب استثناء المنشآت والمطاعم السياحية من مواعيد الغلق الحالية في ليلة رأس السنة، وذلك حتى يتسنى لتك المنشآت تحقيق إيرادات جيدة وتقديم برنامجها الكامل خلال تلك الليلة، موضحا: «ليلة رأس السنة الميلادية ستكون يوم جمعة، وسيكون موعد إغلاق المطاعم الساعة 1 صباحا، وهو ما لا يتوافق مع طبيعة هذا اليوم الذي تسهر فيه أعداد كبيرة من المواطنين لتوديع عام سابق واستقبال عام جديد».

المطالبة بمد مواعيد الغلق حتى الرابعة فجرا

وأضاف «المصري» لـ«الوطن»، أن مد مواعيد غلق المطاعم السياحية خلال تلك الليلة لساعتين أو 3 عن المواعيد المقررة حاليا لن يتسبب فى أي أزمات أو يساعد على انتشار فيروس كورونا، مفسرا بأن المنشآت والمطاعم السياحية ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والضوابط الصحية التي أقرتها الدولة في إطار خطتها لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

المصري: تراجع حجوزات المطاعم حال غلقها في الواحدة صباحا

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن غالبية المطاعم السياحية لم تقم حتى الآن بفتح باب الحجوزات لليلة رأس السنة أمام المصريين والأجانب وذلك لعدم وصول أي قرارات رسمية حول مصير إقامة الحفلات الغنائية والموسيقية في الأماكن المفتوحة بالمنشآت السياحية، إضافة إلى أنه حال الإصرار على تنفيذ مواعيد غلق المطاعم وفقا للتوقيت الشتوي الحالي في الواحدة صباحا فإن ذلك سيقلل من نسب الحجوزات، كما سيؤدي لتراجع نسبة الإيرادات المحققة.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن ليلة رأس السنة لها طقوس معينة تشمل نوعية البرنامج الذي سيٌقدم للمواطنين، كما أن له فقرات غنائية وموسيقية خاصة به، لافتا إلى أن غالبية الزبائن التي تقوم بالحجز خلال تلك الليلة تٌفضل السهر حتى الساعات الأولى من الصباح، خاصة أن أول يوم في العام الميلادي الجديد سيوافق يوم سبت، وهو يوم إجازة رسمية لغالبية المواطنين، مشيرا إلى استمرار حظر تقديم الشيشة بالمنشآت والمطاعم السياحية، خلال تلك الليلة سواء بالأماكن المغلقة أو المفتوحة على حد سواء.