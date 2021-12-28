تفاصيل فصل مدير الإعلام بالهيئة الملكية في الرياض: «نشر خبر خاطئ»

أطاح خبر خاطئ عن إطلاق استراتيجية لتطوير العاصمة السعودية، بمدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية بالرياض، وجاء قرار الإقالة بعدما أصدرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، توجيهاً يقضى بفصل مدير الإدارة الإعلامية بالهيئة، والتحقيق مع كل من له علاقة حيال نشر خبر «غير صحيح» بشأن إطلاق «استراتيجية الرياض 2030».

إرجاء إطلاق استراتيجية التطوير لمدينة الرياض بحلول عام 2030

وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أرجأت السعودية إطلاق استراتيجية التطوير لمدينة الرياض بحلول عام 2030 حتى العام المقبل، لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها، وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنّ الهيئة الملكية لمدينة الرياض قررت العمل على إنهاء الاستراتيجية خلال عام 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تتولى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التطويرية التي تمتاز بطبيعتها الإستراتيجية وتعدد أهدافها وأبعادها واختلاف متطلبات تنفيذها عبر مراحلها الزمنية المختلفة.

ونقلت في وقت سابق، وكالة «رويترز»، عن رئيس الهيئة أن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030، حيث توقع استقطاب استثمار بالحجم نفسه من القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يؤكد عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حديثه عن مستهدفات استراتيجية الرياض، وسعيها لتحويل عاصمة المملكة لواحدة من أكبر عشر اقتصاديات في العالم، حسب قوله دائما، وتعتزم المملكة مضاعفة عدد سكان عاصمتها واقتصادها خلال السنوات العشر المقبلة، إذ يسكن الرياض حالياً نحو 7 ملايين نسمة.